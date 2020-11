Sanremo: da lunedì dieci docenti in meno alla 'Italo Calvino', prevista la riduzione oraria per gli alunni

Da lunedì prossimo non sarà più possibile garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza, alla Scuola Secondaria di primo grado ‘Italo Calvino’ di via Volta a Sanremo.

Per vari motivi, legati all’emergenza Covid, saranno infatti assenti da lunedì 10 docenti. Per questo il Dirigente scolastico ha disposto la riduzione oraria. Sarà previsto l’attività ‘in presenza’ in 4 ore di apprendimento (da 50 minuti ciascuno) mentre un’ora sarà da svolgere ‘a distanza’.

Gli studenti entreranno a scuola alle 7.50 e termineranno le lezioni alle 11.35. I docenti di strumento musicale svolgeranno le loro attività regolarmente in presenza mentre i coordinatori di classe comunicheranno ai propri studenti e alle famiglie, da lunedì, la riorganizzazione oraria relativa alle discipline.