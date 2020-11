Sanremo: amministrazione e Tavolo del Turismo lavorano anche al futuro dello Iat, resterà al Palafiori?

La seconda ondata di emergenza covid non può e non deve fermare la pianificazione turistica. E così il Comune di Sanremo, insieme al Tavolo del Turismo, prosegue nel proprio impegno per innovare e continuare nella programmazione. Fari puntati non solo sulla promozione, ma anche su tutti i servizi che servono a ‘coccolare’ chi già ha scelto Sanremo e si trova in città per vacanze più o meno lunghe.

Fondamentale in questo senso è lo Iat, l’ufficio informazioni turistiche attualmente al piano terra del Palafiori. È prezioso il lavoro di chi presta servizio allo IAT, ma in qualche modo l’ufficio deve essere rinnovato e implementato.

La prima domanda è d’obbligo: resterà al Palafiori? Per il momento pare di sì, anche se non è un segreto che qualcuno a Palazzo Bellevue pensasse a una soluzione diversa, sempre centrale ma più visibile. “Al Palafiori è comodo, ma bisogna cambiare il layout - commenta ai nostri microfoni l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi - serve un’altra impronta estetica e di caratterizzazione”.

Tra i punti in discussione al Tavolo del Turismo anche l’utilizzo dell’ex d’edicola di via Matteotti, di fronte al cinema Centrale. È arrivata la proposta di utilizzarla come sorta di distaccamento dell’ufficio informazioni turistiche, ma pare che la pista non sarà seguita dall’amministrazione. Molto probabilmente l’ex edicola rimarrà un punto di promozione nelle settimane clou, su tutte quella del Festival. Ma non si trasformerà in Iat o in una sorta di Iat-bis.

“Duplicare un servizio che già c’è diventa impegnativo per una questione di costi, dobbiamo capire come agire ma senza spese folli - spiega Faraldi - l’importante è che l’ex edicola rimanga a nostra disposizione e sia dedicata al Turismo per poterla utilizzare. Stiamo affrontando ogni discorso, ma senza sprecare risorse”.