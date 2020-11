Perinaldo: volpe muore in strada senza che nessuno la soccorra, la denuncia del Partito Animalista

Letizia Balsamo, rappresentante locale del Partito Animalista, denuncia alla nostra redazione il mancato soccorso di una volpe investita a Perinaldo, in località 'Massabò'.

Scrive Letizia Balsamo: “La Forestale ha risposto di non poter intervenire e di lasciare la volpe ancora viva sul ciglio della strada e il veterinario Asl non ha risposto al telefono. La volpe è poi morta più tardi. Si tratta di un episodio molto grave in quanto la fauna selvatica va soccorsa in qualsiasi momento dalla Forestale ed i veterinari Asl devono essere sempre reperibili reperibili. Noi del Partito Animalista condanniamo l'episodio e chiediamo che le istituzioni facciano in questi casi il loro dovere”.