Coronavirus e stili di vita: l’infermiera-podista Morena Fellegara ne parla a ‘2 ciapetti con Federico’

Puntata particolare quella odierna di ‘2 ciapetti con Federico on the road’. Ospite della nuova intervista è Morena Fellegara, infermiera all’ospedale di Sanremo e podista per passione, che correndo lungo i tornanti del Poggio, ha parlato con Federico Marchi dei corretti stili di vita da mantenere sfruttando le caratteristiche climatiche ed ambientali del ponente ligure. In una giornata quasi estiva sono infatti state molte le persone che questa mattina sono andate a fare attività all’aria aperta, camminando, correndo, andando in bicicletta o i più temerari anche tuffandosi in mare. “In una giornata cosi uscire per una corsa, in maniera sicura e non superficiale, produce endorfine e funziona meglio il sistema degli anticorpi – ha detto Morena – Una persone torna a casa un po’ più leggera e spensierata rispetto a quando è uscita”.

Un invito poi a consumare un caffè o una pizza da asporto in più per essere vicini al tessuto economico locale. Infine un monito da chi, come Morena Fellegara, è testimone per lavoro dell’attuale momento legato alla seconda ondata di Coronavirus: “Quello che sta accadendo non è uno scherzo – ha detto - quindi è il momento, ora più che mai, di fare la massima attenzione”.

Guarda l’intervista:

