Sanremo: scomparsa di Giacomo 'Mimmo' Tallone, il ricordo e il cordoglio dei soci del CAI

"Il 4 novembre è morto Giacomo Tallone (Mimmo), stamane si sono svolti i suoi funerali.

Appassionato ed esperto alpinista, ha amato, nel corso della sua vita la montagna ed ha compiuto numerose escursioni, soprattutto sulle Alpi Marittime, oltre ad essersi distinto in importanti scalate; i soci dei CAI di Sanremo, di cui è stato Presidente, lo ricordano con affetto. Amava la montagna per la sua maestosità e ha sempre cercato di educare i ragazzi e i giovani al rispetto per la natura, insegnando la tenacia pazienza e la resistenza psico-fisica che consentono di affrontare le sfide ad alta quota.

Partecipava alle ascensioni che organizzava con attenzione, sottolineando che ogni partecipante doveva affrontare i percorsi con senso di responsabilità e consapevolezza di sè stesso.

Ora ci ha lasciato per un viaggio ignoto; noi lo ricorderemo per sempre: insieme a lui abbiamo contemplato la rara bellezza dei monti che si ergono verso il splendore del cielo contemplando i molteplici colori della natura e la sua luce incontaminata.

Forse potremo incontrarci, liberi del corpo, in luoghi luminosi, colmi di silenzio e percorrere, tenendoci per mano, gli ampi spazi celesti.

Cesira Ansaldo, Anna Cristina Meinardi".