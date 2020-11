L'associazione 'Archeonervia' scopre un dolmen nella zona di Olivetta San Michele

L'associazione Archeonervia condividono con la nostra redazione una nuova scoperta nella zona di Olivetta San Michele.

A seguito di una segnalazione di Remo Muratore in merito alla presenza di un dolmen all'interno di un un terreno privato, recentemente ci siamo recati Olivetta San Michele per essere accompagnati sul luogo della scoperta e sotto la sua guida ci siamo inoltrati lungo un sentiero che nel primo tratto costeggia le acque spumeggianti che danzano, sempre suggestive a vedersi del torrente Bevera per poi risalire un pendio plasmato dall'uomo con delle fasce, oggi regno dell'abbandono. Luogo dove la natura è ritornata ad essere generosa come lo era in passato dove il bosco ha preso la sua rivincita con alberi maestosi che svettano alti nel cielo in cerca di luce, preannuncio che avremmo trascorso una bella giornata ospiti della natura capace di mettere in ombra lo stress , dona benessere e rigenera la mente.

Giunti sul luogo della scoperta dopo circa un'ora di cammino caratterizzato da vasto pianoro esposto al sole, riparato, favorevole ad un abitato di capanne nel periodo Neolitico, abbiamo potuto constatare come previsto la presenza di un dolmen rivolto ha catturare al suo interno i primi raggi del sole del mattino realizzato nella versione locale coprendo due rocce emergenti appaiate con un masso enorme dal peso stimabile in oltre 13 quintali. Operazione che ha reso possibile dare forma ad una camera sepolcrale che oggi si presenta avvolta, come ha volerla proteggere, da una rigogliosa pianta rampicante di edera con accanto una roccia altare sacrificale con il canaletto di scolo utile per adempiere alla complessa liturgia del sacrificio e l'offerta di sangue alla Terra Madre.

Sepoltura che nel suo complesso certifica la presenza sul territorio di una popolazione che ha grande rispetto per i morti, organizzata, coesa, capace di compiere importanti attività di gruppo.