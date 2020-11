Affermazioni di Toti su anziani, una lettrice di 81 anni: "Siamo diventati 'bocche inutili'?"

"Nel drammatico susseguirsi delle notizie relative all’emergenza sanitaria, rifletto ancora sulle dichiarazioni, per certi versi fraintese dal contesto e smentite nella loro interpretazione, del Presidente della Regione Toti in merito agli anziani, definiti ‘non indispensabili’. È vero che l’affermazione è stata estrapolata dal contesto, ma è anche vero che tali parole in sé sono state dette. Pur attenuata, la prima impressione rimane, anche considerando che spesso è ripetuta in vari modi e secondo diversi toni ‘il virus colpisce gli anziani’, quasi come se questo fosse un aspetto che dovrebbe ‘consolare’. Inutile dire che l’importanza dell’individuo non esiste solo in quanto costui è ‘produttivo per le imprese’, ma risiede nel capitale umano che ogni persona ha. Inutile sottolineare l’importanza degli anziani a sostegno, anche economico, delle famiglie. Qui si desidera soprattutto proporre una riflessione sulla differenza tra civiltà e barbarie, lasciando spazio di scelta a chi legge.

Le bocche inutili. Così erano chiamate, donne, vecchi, malati, bambini, che erano abbandonati al loro destino in caso di città assediate o di paesi in guerra; Cesare, nel De Bello Gallico, scrive che Vergingetorige decise di lasciare fuori di Alesia, posta sotto assedio dalle legioni romane, chi non era in grado di combattere donne, vecchi e bambini. Questa decisione del capo gallico è riportata da Cesare subito dopo il celebre discorso di Critognato che invita le truppe galliche, sotto assedio, a cibarsi di carne umana per sopravvivere. In entrambi i casi, Cesare pone in evidenza la barbarie del nemico, giustificando l’azione di conquista dei Romani come vittoria della civiltà.

Le bocche inutili, vogliamo davvero tornare a chiamare così i nostri padri e le nostre madri?

Cesira Ansaldo (anni 81)".