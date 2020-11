Sanremo: mercoledì l'incontro dell’associazione di promozione sociale ‘Gruppo di acquisto solidale GASGAS’

Mercoledì scorso, in videoconferenza, si è svolto l'incontro organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Gruppo di acquisto solidale GASGAS’ di Sanremo, dal titolo ‘Green New Deal e politiche a tutela dell’ambiente’.

Gli ospiti, l’europarlamentare dott. Brando Benifei e l’assessore all’ambiente del Comune di Sanremo avv. Lucia Artusi, hanno presentato al pubblico il tema in oggetto riflettendo sulle potenzialità e sulle ricadute sui cittadini. L'incontro è stato stimolante e ricco di riflessioni per i partecipanti. Dopo una introduzione del presidente dell'Associazione, Carlo Mascarello, sulle finalità e attività del gruppo, la vicepresidente Anna Russo ha sollecitato i relatori con diverse domande.

Il dott. Benifei ha evidenziato subito che il GND è un piano di adattamento dell'economia europea alla sfida che porta al rispetto del pianeta e conduce ad una economia di sostenibilità e deve essere colta come un'opportunità di crescita e non un limite. Sottolinea anche l'importanza di trasmettere ai cittadini le proposte europee per affrontare le grandi sfide dei nostri tempi, soprattutto l'obiettivo di arrivare a una Europa ad impatto ambientale zero. Il programma, attraverso varie iniziative legislative e non, prevede di rendere la sostenibilità ambientale quale base per qualsiasi altra azione. I piani di intervento riguardano principalmente la tutela della biodiversità, la sostenibilità delle filiere alimentari, l'energia pulita, i settori delle costruzioni e ristrutturazioni, la mobilità e i trasporti con una attenzione particolare agli aspetti sociali, quali la destinazione di fondi di sostegno per il passaggio al biologico. Il progetto propone l'attenzione alla mobilità dei trasporti più rispettosi dell'ambiente, i prezzi legati all'impatto ambientale dei trasporti, l'incremento dell'offerta di carburanti alternativi per i veicoli privati, la riduzione dell'inquinamento, le prestazioni energetiche delle abitazioni. Si vuole anche rafforzare l'economia circolare e la strategia “From farm to fork” (dal campo alla tavola) che, riducendo l’impiego di pesticidi e incrementando la superficie agricola destinata all’agricoltura biologica (obiettivo arrivare al 25% entro il 2030) garantirebbe ai cittadini europei prodotti sostenibili a costi contenuti nel rispetto del pianeta.

L'avv. Artusi ha spiegato quali progetti di efficientamento energetico si stanno realizzando nel nostro comune di Sanremo in attuazione delle proposte europee del GND grazie ad alcuni fondi messi a disposizione dal Governo. Varie sono le proposte che ha illustrato, tra cui il rifacimento dell'illuminazione pubblica che passerà dall'analogico al LED (si arriverà prima al 65% per poi completarsi al 100%) con un notevole risparmio di gestione (si parla di 600 mila euro all'anno) che potranno essere riutilizzati per altri progetti. Si darà attenzione anche alla rete di fibra ottica e la copertura del tetto del Mercato dei fiori con installazione di pannelli solari per permettere alla struttura di essere autosufficiente sia per illuminazione che per riscaldamento dell’intera struttura dove oggi ci sono anche una scuola e delle palestre. Altro progetto è il rifacimento della filovia in modo da avere autobus alimentati ad energia pulita. Si pensa anche di installare alcune panchine con pannelli solari lungo la ciclabile che alimentino l'illuminazione della stessa e dove si possa collegare e ricaricare il telefonino e avere il wifi posizionate in centro città. A breve si costituirà poi nell'ambito sanremese (composto da 21 comuni) un unico centro di raccolta per l'umido con obiettivi di riutilizzo del rifiuto.

L'incontro è terminato con alcune condivisioni da parte dei partecipanti e con i ringraziamenti ai relatori per la loro esposizione esaustiva e chiara e l’augurio che si possa progredire sempre più nella direzione della tutela del nostro pianeta.