Sanremo: la Farmacia Nola al passo con i tempi sbarca sul web

Anche le farmacie sono al passo con i tempi, soprattutto in un momento storico in cui, a causa delle limitazioni e delle cautele per i distanziamenti sociali, il mondo del web ha assunto un’importanza maggiore legata anche alle piccole cose della vita quotidiana, come per esempio gli acquisti.

La storica Farmacia Nola di Corso Imperatrice a Sanremo, di fronte al Casinò, è infatti ora sbarcata sul web offrendo ai suoi clienti un servizio innovativo. “La pandemia, con tutte le restrizioni e la maggior cautela per i contatti sociali, ha infatti spinto sempre più persone all’acquisto in rete, ecco perché è importante essere presenti - spiega il dottor Stefano Nola - per rispondere alle nuove abitudini di acquisto dei consumatori, la farmacia si è attrezzata approdando sul web e permettendo ai suoi clienti di prenotare servizi utili, acquistare e ricevere direttamente a casa ciò che più gli occorre”.

La farmacia con il sito farmacianola.com offre ai suoi clienti la vendita online di cosmetici, integratori alimentari, prodotti per l’igiene, articoli sanitari ed elettromedicali, e presto anche farmaci SOP e OTC. Visitando il sito, oltre alla possibilità di acquisto online, i clienti troveranno informazioni e consigli utili per il proprio benessere.