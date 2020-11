Ventimiglia: contratto tra la lista Scullino per lavorare alle priorità del prossimo anno

Il direttivo della Lista Civica Scullino ha incontrato il Sindaco per ringraziare l'amministrazione e lo staff per il lavoro svolto nella gestione dell'alluvione e dell'emergenza covid e per impostare il lavoro del 2021. Il 2020 è stato segnato da un'ondata enorme di criticità: "Crediamo fermamente che il 2021 sarà l 'anno del rilancio per turismo, commercio, centro e frazioni. Si tratta di un'occasione unica, un treno che non possiamo perdere - dice Mauro Merlenghi, Presidente della lista civica - Per questo, abbiamo depositato un documento contenente alcuni punti, già presenti nel programma elettorale, ma che vogliamo far diventare prioritari. Entro il 2021 vogliamo che vengano mesi a disposizione 800-1000 parcheggi nuovi al servizio della città e delle frazioni; soprattutto, vogliamo che la gestione dei parcheggi venga effettuata direttamente dal Comune, a vantaggio dei cittadini: quando il cittadino paga il parcheggio deve sapere che questi soldi verranno reinvestiti in opere e infrastrutture per la città e non più a ingrassare i bilanci di gestori privati. Inoltre, dobbiamo fare abbonamenti per i cittadini, tariffe diverse per i turisti e, in generale, gestire in modo attivo il sistema parking".

Gli fa eco il coordinatore della lista Panetta che sostiene "La necessità di ricostruire la passerella, in chiave moderna e pedonalizzare Via Aprosio, creando un moderno salotto cittadino per i Ventimigliesi e i turisti". Concludono i Consiglieri Maurizio Rea e Giuseppe Palmero indicando la lotta alle discariche abusive, la valorizzazione dell'area protetta di Capo Mortola e, soprattutto la connettività ultra veloce per le frazioni, quali elementi imprescindibili del programma. "Lo smart working sta ripopolando frazioni e paesini in tutta Italia – dice Giuseppe Palmero – solo dove le connessioni internet lo permettono: si tratta di una occasione unica per valorizzare tutte le nostre frazioni che non hanno nulla da invidiare ad altre località italiane".

Inoltre, un progetto ambizioso e innovativo: "Trasformare il mercato in una moderna fiera, con l’aggiunta di una serie di eventi organizzati, a favore di tutti i commercianti al di fuori del circuito del mercato e in grado di attrarre turismo di qualità e promuovere il territorio, anche frazionale. Turismo, commercio, vivibilità del centro e delle frazioni devono essere una realtà già nel 2021".