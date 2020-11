Sanremo: incontro Casinò, proprietà, Cda e sindacati con l'Assessore Berrino. Si punta ad aprire fino alle 18

Il Casinò di Sanremo, visto che la Liguria è in zona ‘gialla’, potrebbe riaprire, magari osservando gli orari di bar e ristoranti e quindi chiudendo alle 18. E’ questa l’osservazione fatta dall’Assessore regionale al Lavoro, il matuziano Gianni Berrino, al termine dell’incontro con la proprietà della casa da gioco, il Cda e i sindacati, per discutere della chiusura del Casinò.

L’incontro era stato chiesto dalla Fisascat Cisl ma è stato poi allargato alle altre sigle sindacali, alla proprietà (il Comune) e al consiglio di amministrazione. Sul tavolo ovviamente il Dpcm entrato in vigore oggi e con il quale è stata disposta la chiusura di tutti i casinò italiani fino al 24 novembre, poi prorogata fino al 3 dicembre.

Gianni Berrino ha rilasciato in merito anche una dichiarazione all’agenzia ‘Gioconews’: “I sindacati hanno espresso le loro problematiche dal punto di vista occupazionale, il Comune quelle economiche, l'azienda quelle di carattere generale. Da parte mia, ho evidenziato come il Casinò di Sanremo sia un'azienda complessa che paga più volte lo scotto del Dpcm: il teatro è chiuso, le sale gioco sono chiuse e pure i bar e i ristoranti, mentre quelli che si trovano all'esterno della struttura sono aperti. I casinò inoltre hanno caratteristiche che non possono essere assimilate ai game corner e alle sale slot di cui è invasa l'Italia”.

Il confronto ha espresso quindi due possibilità da seguire per tentare di riaprire due Casinò italiani (oltre a Sanremo anche Venezia), collocati in regioni che sono in zona gialla. Si potrebbe infatti tenerli aperti fino alle 18, come bar e ristoranti, soprattutto tenendo conto che le sale da gioco, già da marzo scorso, hanno allestito protocolli stringenti in materia sanitaria, con i quali si evitano gli assembramenti.

La seconda ipotesi riguarda la possibilità, allo scadere del Dpcm, di una riapertura immediata. “I provvedimenti governativi – ha proseguito Berrino - sono stati emanati per far in modo che si trascorra un Natale tranquillo e in questo contesto i Casinò devono essere aperti”. La riunione ha anche confermato la volontà di Cda e Comune di coinvolgere i colleghi di Venezia, per produrre un documento comune, nel quale emergano le peculiarità dei casinò e da trasmettere a Regioni e Governo, per capire se, nel rispetto della sicurezza, ci può essere la possibilità di riaprire già ora o comunque allo scadere nel Dpcm.

Anche se i Casinò di Venezia e Sanremo hanno l’intenzione di coinvolgere anche il Casinò di Saint Vincent e la Regione Valle d'Aosta, al momento esiste il problema della zona ‘rossa’ in cui è coinvolta la regione valligiana.