Airole: da domani operativo e funzionante nuovo Sportello Postamat. La soddisfazione del sindaco Odoero

Da domani ad Airole sarà operativo e funzionante regolarmente il nuovo Sportello Postamat situato presso la ‘ex’ casetta dell’Acqua di Via Matteotti. Ad informarne con soddisfazione è lo stesso sindaco Maurizio Odoero: “Nonostante il momento non sia tra i migliori, non siamo stati con le mani in mano e abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato che attendavamo da tempo. Ma non è finita qui perché, grazie ai contributi per l’abbattimento della barriere architettoniche, è in fase di allestimento anche un bagno pubblico riservato specificatamente ai disabili. Inoltre che la macchinetta di erogazione dell’acqua è stata collocata all’interno del locale e sarà nuovamente funzionante, a seguito dell’avvenuta conclusione del periodo emergenziale sanitario in atto dovuto al Covid-19 che ne ha determinato la momentanea interruzione del servizio”.

Il nuovo Sportello Postamat consentirà di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Potrà essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, e dai possessori di carte Postepay.

“L’installazione dell’Atm-Postamat ad Airole – spiega Odero - era stata inserita tra gli interventi previsti dal programma elettorale delle elezioni Amministrative del 26 maggio 2019. E ora eccoci qui, ‘pronti’ a distanza di poco più di un anno ad ‘inaugurare’ questo indispensabile servizio, grazie alla fattiva collaborazione da parte di Poste Italiane, Azienda che ha dimostrato un segno tangibile e di convergenza verso le esigenze delle popolazioni che vivono nelle aree dei piccoli paesi dell’entroterra, e che dall’inizio di quest’anno svolge altresì il servizio di tesoreria del nostro Comune. Purtroppo questo periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19 - conclude il primo cittadino - non ci consente di festeggiare questo importante risultato con un’inaugurazione ufficiale, come invece meriterebbe, ma siamo ottimisti sul fatto che questo evento sia solo rimandato a tempi migliori”.