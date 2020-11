Aggressione operatore ecologico di Amaie, la solidarietà dell'Assessore all'Ambiente Lucia Artusi

“Vorrei esprimere come assessore all’Ambiente, a nome del movimento di Sanremo Attiva, la mia vicinanza e solidarietà al giovane operatore ecologico impiegato in Amaie Energia per la violenta aggressione subita questa notte”. Ad intervenire è Lucia Artusi, assessore all'Ambiente del Comune di Sanremo a seguito dell’aggressione all’operatore ecologico di Amaie Energia.

“Le cause e i motivi che l'hanno scatenata – continua Artusi - lasciano intravedere una violenza senza giustificazione che si è riversata su un lavoratore che stava semplicemente facendo il proprio dovere. Non è la prima volta che capita un fatto del genere a uno dei nostri operatori ecologici, impiegati quotidianamente nel rendere la città un posto più pulito e accogliente.

Confidiamo che le autorità possano contribuire celermente alla giustizia che il caso merita, ma soprattutto vorrei augurare una pronta guarigione al lavoratore coinvolto nell'accaduto e al suo collega che è riuscito ad avvertire le forze dell’ordine in tempo, prima che le cose degenerassero ulteriormente”.