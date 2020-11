La salute si protegge con più frutta e verdura nella dieta

Si sa che benessere e salute dipendono da una buona alimentazione e mangiare più frutta e verdura contribuisce a sentirsi meglio, avere più energia e perfino migliorare il tono dell’umore. Frutta e verdure fresche e "al naturale", possibilmente crude, sono molto importanti per una dieta sana ed equilibrata. In questo periodo, per esempio, dalla tavola non dovrebbero mai mancare gli agrumi, le pere, il melograno, la frutta secca, i cavoli, i broccoli, la verza e i legumi secchi. La prevenzione inizia a partire dal consumo di 3-4 porzioni quotidiane di frutta, verdura e legumi.

Da V.P. Frutta a Sanremo in Piazza Eroi Sanremesi, 65 ogni giorno arrivano prodotti freschi di qualità che provengono direttamente dal Mercato Ligure Generale di frutta e verdura. Si tratta di un piccolo punto vendita di frutta e verdura dove però troverete vasta scelta, convenienza e cortesia.

Il negozio offre un servizio di consegna a domicilio giornaliera, prevalentemente per attività commerciali e all'occorrenza anche per privati.

