Sanremo: scatta la zona rossa in Piemonte e Lombardia, casello presidiato dalla Polizia Municipale (foto e video)

È scattato da oggi il nuovo lockdown per le regioni considerate in zona rossa. Non si può, quindi, uscire da Piemonte, Lombardia e Valle D'Aosta, con le prime due che sono, per tradizione, il bacino principale di turisti per il Ponente, specie nei weekend.

E così, per contrastare nuovi possibili esodi come a marzo, da questa mattina il casello di Sanremo è presidiato dalla Polizia Municipale che controlla minuziosamente ogni auto in arrivo.

Stando a quanto si apprende, per il momento la situazione è ampiamente sotto controllo e non si segnalano particolari afflussi ingiustificati dalle tre regioni del nord in zona rossa.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime ore e, in particolare, domani. Il clima primaverile potrebbe spingere qualcuno a scegliere la Liguria per due giorni di relax. Ma ora non è il momento.

L'intervista a Fulvio Asconio, vice comandante della Polizia Municipale di Sanremo

Diversa, invece, la situazione al casello di Bordighera dove, per il momento, non si segnala la presenza della Polizia Municipale. Ma i controlli sono previsti nelle prossime ore.