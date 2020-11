Una donna è caduta questa mattina in via Manzoni, in centro a Sanremo, di fronte alla chiesa degli Angeli. Nell'attraversare la strada è inciampata cadendo violentemente a terra.

Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza insieme agli agenti della Polizia Municipale che in quel momento passava in zona. Per fortuna la donna non ha riportato gravi conseguenze.