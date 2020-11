Sanremo: assembramento di ragazzini senza mascherine a Pian di Nave, blitz di Carabinieri. Decine di identificati (Foto)

Un blitz dei Carabinieri ha messo la parola 'fine' al consueto assembramento di decine di ragazzini in zona Pian di Nave. I militari di Sanremo, insieme ai colleghi di Ospedaletti e Arma di Taggia, sono intervenuti questa sera a sorpresa per identificare decine di giovanissimi che ogni giorno si ritrovano nella zona dello spiazzo senza indossare le mascherine.

La questione del consueto ritrovo in Pian di Nave è tornato oggi agli onori delle cronache anche per via dei fatti accaduti la scorsa notte al Borgo. I due giovani che hanno brutalmente (e senza motivo) pestato un netturbino di Amaie Energia erano infatti tra gli assidui frequentatori della zona e già protagonisti della rissa che aveva destato più di qualche preoccupazione qualche giorno fa, sempre a Pian di Nave.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nelle prossime ore e, soprattutto, durante il fine settimana. Massima attenzione a ciò che accadrà dopo le 22 quando, di fatto, scatterà il coprifuoco e si potrà circolare solo per motivi di necessità.