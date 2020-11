Qualche momento di paura, questa sera poco prima delle 20, in un appartamento di via Degli Ulivi ad Imperia, per la famiglia che vive all’interno di un appartamento cha ha preso fuoco, probabilmente per un guasto elettrico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno lavorato fino alle 22.30 per spegnere le fiamme e bonificare l’appartamento. Fortunatamente non si sono registrati feriti mentre i danni sono piuttosto ingenti.