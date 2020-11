Controlli alle frontiere e trattato di Schengen: l’attentato di Nizza accelera la revisione, sotto lente anche Ventimiglia

Emmanuel Macron si trovava a Perthus, una località di frontiera che si trova nei Pirenei Orientali, ma in mente aveva anche un’altra nervo scoperto, quello di Ventimiglia.

L’attentato di Nizza con il terrorista che, senza documenti e con un solo foglio rilasciato dalla Croce Rossa, ha potuto percorrere il lungo tutta l’Italia dalla Sicilia alla Liguria, per poi transitare in Francia ed uccidere tre persone dentro una chiesa, rappresenta un “punto di non ritorno”, non solo nei rapporti tra la Francia e i due Paesi confinanti del Sud (Italia e Spagna), ma anche nei rapporti tra gli Stati all’interno della Comunità Europea e del trattato di Schengen.

Sullo sfondo il forte dubbio che i Paesi di primo arrivo non compiano fino in fondo il dovere di identificazione delle persone e che, in troppi casi, venga agevolato (o per lo meno non ostacolato) il transito verso altre nazioni.

Mancherebbe il tracciamento e questo può diventare un elemento di preoccupazione e di rischio, soprattutto in un momento di recrudescenza del terrorismo islamico.

Così la Francia raddoppierà le proprie forze di polizia alle frontiere.

Del resto in un’intervista rilasciata a Nice Matin, Christian Papini della Caritas di Ventimiglia ha svelato che: “Dall'inizio del confinamento fino al 20 ottobre, abbiamo identificato 3.175 migranti. Attenzione, questi sono quelli che vengono a chiederci aiuto. In genere passano meno di due giorni e mezzo a Ventimiglia, poi scompaiono e non c'è bisogno di essere molto perspicaci per immaginare che 'sono riusciti ad arrivare in Francia. Sempre nello stesso periodo abbiamo accolto 1.543 migranti espulsi dalla Francia. E questi, non sappiamo se sono andati a tentare la fortuna altrove. Quello che è certo è che non sono certo tornati nel loro paese di origine”.

Dito puntato, dunque, con le norme adottate in Italia negli scorsi anni che, di fatto, hanno abbassato il livello di guardia ed hanno ottenuto l’effetto di limitare ancor più il livello di sicurezza e il monitoraggio dei profughi.

Così è lo stesso trattato di Schengen a richiedere una rivisitazione per imporre agli Stati medesimi standard di sicurezza, pena un ritorno a controllo serrati alle frontiere.

Non appena pubblicate le dichiarazioni di Emmanuel Macron a Perthus, Christian Estrosi si è detto favorevole sull’incremento dei controlli alla frontiera e ad una profonda “revisione” del trattato.

“Accolgo con favore l'iniziativa del Presidente e la sua volontà di presentare queste proposte al Consiglio europeo in dicembre. Già nel 2018, con molti sindaci francesi, chiedevo la rinegoziazione del trattato Schengen. L'anno scorso abbiamo chiesto una restrizione di Schengen 2 solo per gli Stati che soddisfano i requisiti di un controllo rigoroso. Proprio ieri ho chiesto la sospensione temporanea degli accordi di Schengen da parte del Consiglio europeo ai sensi dell'articolo 29 del codice delle frontiere Schengen.

Affinché Schengen funzioni, deve essere riformato dalla A alla Z, fintanto che le domande di asilo non sono gestite dai consolati all'estero, fino a quando Frontex non avrà i poteri di polizia necessari per garantire il controllo sistematico delle frontiere esterne, fino a quando non sarà rafforzata l'interoperabilità dei dossier europei, si consentirà ai terroristi di circolare impunemente nei paesi dell'Unione.

Invito l'unità del popolo francese, ma anche del popolo europeo a sostenere questa forte risposta dell'Unione europea alla costante minaccia di attentati così come la conosciamo. È anche una risposta europea a tutti i populisti che prosperano su queste scappatoie.

Queste richieste sono del tutto in linea con l'approccio comune che sto adottando con l'ex commissario europeo Julian King a favore dell'atto 2 della dichiarazione di Nizza per sensibilizzare le autorità europee e i sindaci delle principali città europee”.