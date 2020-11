Controlli al casello autostradale di Taggia contro chi 'fugge' dalle regioni in zona rossa (Foto)

Scattano le limitazioni agli spostamenti dalle regioni 'zona rossa' e così anche il casello autostradale di Taggia è stato presidiato dalla Polizia Locale. Gli agenti tabiesi hanno verificato che tra le auto in uscita non vi fossero persone residenti in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta.

Sono molti i piemontesi e lombardi che hanno casa ad Arma e nei comuni vicini e quindi appare concreto il rischio che qualcuno possa aver pensato di evitare questo 'secondo lockdown' venendo a trascorrere del tempo in Liguria. i comuni liguri si trovano in 'zona gialla', quindi con molte meno restrizioni rispetto a Lombardia e Piemonte, sia sulla mobilità che sui servizi e le attività aperte.

L'ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte parla chiaro, da oggi chi è residente in una regione considerata zona rossa non potrà spostarsi né dal proprio comune né uscire dalla regione. Una limitazione che riporta subito ai primi mesi dell'emergenza Covid, quando in tutta Italia era scattato il lockdown. In quelle fasi emerse proprio la problematica relativa alle seconde case e agli spostamenti di persone che provenivano da zone considerate ad alto rischio.