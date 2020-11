Ventimiglia: da domani al 27 novembre lavori di Anas e senso unico alternato sulla SS 20

Dal 7 al 27 novembre, a Ventimiglia, sulla SS20 “Del colle Tenda e di Val di Roja”, sarà attivato il senso unico alternato, dal km 145,000 al km 145,350. Ne dà notizia ANAS che spiega: "A seguito delle alluvioni che hanno interessato la regione Liguria nel mese di ottobre scorso, si rendono necessari interventi di ripristino e pulizia del piano viabile e delle opere idrauliche".

"Per consentire gli interventi in piena sicurezza per il personale operante e per la viabilità, Anas provvederà all’ istituzione di alcuni restringimenti della carreggiata con l’istituzione di sensi unici alternati - concludono da Anas - Nelle restanti orari, il cantiere sarà rimosso garantendo il doppio senso di circolazione".