Triora: attivato lo sportello online, il Comune sarà raggiungibile anche da casa

A Triora è stato attivato lo Sportello Online del Comune. Si tratta di un servizio nuovo che di solito viene adottato in realtà municipali ben più strutturate e che per la prima volta arriva anche in un borgo, in valle Argentina.

L'intenzione del Comune è di snellire alcuni passaggi nei rapporti con il cittadino, offrendo la possibilità di accedere a un'ampia gamma di possibilità direttamente da casa. "Lo Sportello OnLine del Comune permette un accesso rapido ed unificato per la presentazione on line delle istanze e fornisce tutte le informazioni specifiche dei procedimenti predisposti dal Comune, suddivise per categorie/aree tematiche" - spiegano da Triora.

Il responsabile del servizio sarà Valter Pastorelli coadiuvato da Cesi Informatica. Che cosa si potrà fare con lo Sportello online? "La pratica presentata attraverso lo Sportello on line è completamente sostitutiva della presentazione in formato cartaceo, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). L'utente (cittadino o impresa) potrà presentare le istanze relative ai servizi di proprio interesse registrandosi al portale, oppure usando le credenziali di accesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, se già registrato. - sottolineano dal Comune di Triora - Inoltre, ricordiamo ai cittadini che useranno il servizio, all'interno di ciascuna categoria/area tematica saranno accessibili sempre le informazioni dettagliate relative ai singoli procedimenti gestiti da ciascun settore del Comune".