Sanremo: un altro passo avanti per il ‘piano del commercio’, questa mattina nuovo vertice in Comune tra amministrazione e associazioni

Nuovo passo avanti verso la creazione del ‘piano del commercio’ che la città attende da anni per regolamentare il tessuto produttivo. Questa mattina a Palazzo Bellevue le associazioni hanno incontrato il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore Mauro Menozzi per continuare a discutere sulle linee guida del piano.

Il nuovo piano prevede l’estensione del centro storico commerciale esteso a tutta corso Garibaldi e via Volta, in modo da regolamentare il tessuto commerciale della parte centrale della città. Previste alcune limitazioni ad alcune attività come i negozi automatizzati, le sale gioco, la riduzione delle medie strutture di vendita alimentari, e il divieto (su input del Sindaco) di ulteriori sale giochi e slot.



“Un progetto importante per mettere ordine alla città sull’aspetto commerciale, a parte qualche virgola le associazioni sono entusiaste e soddisfatte del piano - commenta Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - è importante per una strategia futura per l’evoluzione della città. Soddisfazione generale. Entro lunedì i tecnici si sentiranno con il Comune per portare a compimento la totalità dell’operazione”.



“Le osservazioni che abbiamo mandato sono state recepire in gran parte con qualche eccezione, ma sono ‘virgole’ - aggiunge Ino Bonello, presente alla riunione per Confesercenti - non è stato stravolto quello che chiedevamo. È stato valorizzato il centro storico con la possibilità di ampliarsi per i piccoli artigiani e hanno vietato altre attività che non portano beneficio in un tessuto economico come un centro storico. I tempi sono stretti, come associazione abbiamo rilevato”.



Ora la procedura andrà avanti e si punta alla definizione del definitivo ‘piano del commercio’ entro la fine dell’anno.