Liguria zona gialla, quali prospettive per l’economia turistica locale? Focus con Silvio Di Michele (Federalberghi), Marco Ventimiglia (La Pignese) e Fabrizio Rossi (Renaissance)

La Liguria ha scampato il pericolo della zona rossa o arancione. La ‘conquista’ dell’area gialla è l’unica flebile buona notizia in un periodo che di buono ha ben poco per un Ponente ligure che basa sul turismo la quasi totalità del proprio indotto. Scongiurata la chiusura per bar e ristoranti, poco è cambiato per gli alberghi che no potranno contare sui flussi turistici dalla Francia e dalle altre regioni e, quindi, hanno optato per la chiusura momentanea. Ma quali prospettive ci sono in vista del Natale? E per il 2021?

Ne parliamo oggi con tre imprenditori sanremesi in rappresentanza di bar, ristoranti e alberghi: Silvio Di Michele (Federalberghi), Marco Ventimiglia (La Pignese) e Fabrizio Rossi (bar Renaissaince). Tanti i temi al centro del nostro focus con tre eccellenze del territorio, dalle prime reazioni per l’assegnazione dell’area gialla alle prospettive per il Natale e il 2021.

Ricordiamo che da oggi è in vigore il Dpcm con le seguenti disposizioni:

STOP A SPOSTAMENTI SERALI

Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.

RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

TRAPORTO PUBBLICO LOCALE

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

MOSTRE E MUSEI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

SPORT CONSENTITI

E’ consentita solo l’attività motoria all’aperto. Rimangono chiuse palestre e piscine.