Taggia: scomparsa di Nino Bracco, la famiglia ringrazia chi ha partecipato e chi è stato loro vicino

“Vogliamo ringraziare le numerosissime persone che ci sono state vicine in questo triste momento con manifestazioni di affetto, con la loro presenza e anche con messaggi social, telefonate senza dimenticare chi non ha potuto partecipare a causa della quarantena dovuta al Covid-19”.

Interviene in questo modo la famiglia Bracco di Taggia, per ringraziare chi è stato loro vicino, dopo la perdita di Nino. “Sperando di non dimenticare nessuno – prosegue - un doveroso grazie va a don Umberto Toffani per la meravigliosa predica ricordando ‘Nino’ e raccontando alcuni piacevoli episodi successi in ben 54 anni di servizio come sacrestano, ma anche i sacerdoti intervenuti, il Vescovo Antonio Suetta il vice Vescovo don Antonio Arnaldi, don Nuccio Garibaldi, don Vincenzino, le confraternite dei bianchi e rossi, l'agenzia Lanfranchi, i giornalisti per gli articoli e tutti quelli che hanno partecipato. Ricordiamo a tutti che domenica prossima alle 11 sarà celebrata una Santa Messa, alla chiesa della Madonna Miracolosa nel rispetto delle normative Covid-19”.