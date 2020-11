Calcio, Serie D. UFFICIALE. A novembre si disputano i recuperi. Sanremese e Imperia in campo da domenica 15 novembre

E' arrivata nelle tempistiche attese la scelta della Lnd: il mese di novembre sarà infatti dedicato al recupero delle gare non disputate nelle scorse settimane a causa del contagio da Covid19.

Ecco il comunicato.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Consiglio del Dipartimento Interregionale,

DISPONE -

di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari; - che, di conseguenza, nelle giornate dell’8/11/2020, del 15/11/2020, del 18/11/2020 e del 22/11/2020 saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato, dovendo sin da ora intendersi che i recuperi indicati come da Comunicati Ufficiali sin ad oggi pubblicati sono sostituiti, per lo svolgimento delle gare, da quanto di seguito riportato;

- che, successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato; - che, va altresì ribadito, in conformità alle vigenti disposizioni è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.

PER CONSULTARE IL CALENDARIO DEI RECUPERI CLICCA QUI