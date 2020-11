Operazione di soccorso in atto, dalla tarda mattinata di oggi ad opera dei Vigili del Fuoco di Sanremo, per salvare un cane finito in un canalone nella zona attorno a Bajardo, piccolo centro dell’entroterra matuziano.

I pompieri stanno cercando di recuperare l’animale che, al momento, non si sa ancora se fuggito da qualche abitazione della zona o se di alcuni cacciatori.