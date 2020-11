Covid e nuovo DPCM: da Taggia l'assessore all'istruzione Dumarte "Sono arrabbiata, pagano i ragazzi ma la colpa non è della scuola"

“Le nostre scuole oggi non sono responsabili ma di fronte alle ultime misure adottate dal Governo mi chiedo perchè si debba sempre sacrificare i bambini”.



Barbara Dumarte, assessore della pubblica istruzione di Taggia, commenta duramente le ultime restrizioni imposte con il DPCM del premier Giuseppe Conte. “La mia vuole essere soprattutto una critica come madre perchè come assessore mi sono sentita davvero presa in giro. - denuncia l'assessore - Tra agosto e settembre l’obiettivo era riuscire ad aprire le scuole di ogni ordine e grado in presenza perché come c’è stato più volte detto dal Ministro all’Istruzione, la scuola è un posto sicuro per i nostri ragazzi".



"Ora, a distanza di poco meno di due mesi mi sembra che non sia così. - aggiunge - Non lo dico io che non sono un dottore ma ce lo indicano le ultime disposizioni assunte dal Governo".



Per permettere la riapertura ‘richiesta’ dal Governo, i Comuni hanno dovuto correre al fianco dei dirigenti scolastici, assorbiti tra riunioni e lavori per preparare i plessi a un inizio anno scolastico nel rispetto del distanziamento sociale, con banchi monoposto, percorsi dedicati a ingresso e uscita e molto altro. “Ricordo bene il giorno che sono state fornite le linee guida relative alla riapertura delle scuole a settembre. Hanno assunto priorità su tutto il nostro lavoro. - racconta Barbara Dumarte - Eravamo tutti consapevoli che se l’indice di trasmissibilità fosse peggiorato secondo la disposizione vista nel verbale 104 CTS ci sarebbero stati dei cambiamenti nei nostri progetti".

"Nonostante questo abbiamo fatto mille incontri con i dirigenti scolastici, gli uffici, RSPP che ancora oggi ringrazio per la grande disponibilità e attenzione verso i nostri ragazzi formulando insieme un piano d’azione. - prosegue - Abbiamo trasformato le classi eliminando armadietti e tutte le cose che potevano limitare il distanziamento necessario per permettere ai ragazzi di seguire le lezioni in Sicurezza senza imporgli l’obbligo di utilizzare le mascherine durante le lezioni. Mi ricordo i giorni precedenti il primo giorno di scuola, gli insegnanti con le scope in mano, gli Ata che salivano e scendevano freneticamente le scale e con tanta fatica siamo ripartiti”.



Leggendo tra le righe l’ultimo DPCM capiamo che l’unica vera misura importante per evitare la diffusione del Covid nelle scuole è indossare la mascherina, sempre. La protezione individuale è diventata obbligatoria anche in compresenza con l'altra misura preventiva, il rispetto della distanza interpersonale seduti al banco. "Questo vuol dire che i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno costretti a indossare la mascherina, seduti al proprio banco, per 6 o 8 ore, almeno, a secondo dell’orario, tutti i giorni. A questo si aggiunge, ma stiamo cercando di approfondire con l'ASL che l’unica mascherina autorizzata sia quella fornita dal Governo nelle scuole. Da madre mi chiedo allora perché non si possa usare le chirurgiche tradizionali o una FFP2, visto che quelle fornite a scuola sono particolarmente costrittive e lasciano il segno. - denuncia l'assessore di Taggia - In altre parole appaiono palesi a tutti le incertezze che hanno caratterizzato la linea del governo e dello stesso comitato tecnico scientifico che oggi nonostante l’immenso lavoro obbligano gli studenti ad utilizzare per così tante ore questo dispositivo senza più considerare le linee richieste poco tempo fa”.



“In queste ore ho avuto modo di confrontarmi con tantissimi genitori sull’argomento. Alle famiglie del nostro comune mi sento di ribadire che il problema non è la scuola. I dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale stanno facendo tantissimo e ogni scuola non fa altro che adeguarsi a quelle che sono di volta in volta le disposizioni indicate dal Governo. - rimarca Barbara Dumarte - Quindi è inaccettabile il tentativo di scaricare sul comparto scuola le responsabilità di questa situazione".



"Sicuramente non possiamo affrontare questo momento con superficialità, ma servirebbe una valutazione diversa su come gestire l’attività scolastica. Il Ministero dell'Istruzione ad inizio anno scolastico ha fornito mascherine per ogni alunno iscritto in taluni casi, di materiale particolarmente scadente e troppo piccole per alcune fisionomie essendo dotate non di elastici alle orecchie ma di elastici che avvolgono la testa del bambino".



"Sono stati spesi tantissimi soldi per la prima fase di adeguamento e oggi con le nuove restrizioni introdotte dopo un così breve periodo, mi chiedo se invece non fosse più opportuno investire sulle piattaforme di didattica a distanza. - conclude l'assessore Dumarte - Sono arrabbiata perchè i nostri studenti si sono adeguati rapidamente a questa nuova scuola, pur di poter tornare in classe e ora sono di nuovo loro a pagare il prezzo più alto a causa di una gestione che non fatico a definire ipocrita”.