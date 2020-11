Sanremo: il Buena Vista non si ferma e cala il tris con El Brunch il venerdì, il sabato e la domenica

Il Buena Vista non si ferma e ha in serbo ben tre sorprese. Venerdì, sabato e domenica dalle 12 alle 16 con tre stuzzicanti formule diverse.

Grande novità El Brunch: “Abbiamo deciso di proporre l’usanza anglosassone di rilassarsi il fine settimana con un pasto informale che sconfina tra colazione e pranzo. Venite a scoprire lo strepitoso menù studiato per rendere unico il vostro fine settimana” ci dicono dal Buena Vista.



Per i più tradizionalisti non poteva mancare il speciale menù degustazione dove a soli 30 euro si potrà assaggiare il meglio della cucina latina targata Buena Vista. E per chi avesse voglia di sperimentare e vivere la convivialità e tutta l’atmosfera che caratterizza il Buena Vista nello spazio di un piatto? Non perdetevi il menù interamente dedicato al mondo delle e tapas pensato appositamente per soddisfare anche i palati più esigenti.

Ovviamente è possibile anche ordinare le proposte presenti nel nostro menù alla carta.



“Vi aspettiamo per un fine settimana all’insegna del buon gusto e del relax”.