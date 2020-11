Il cinema Ariston diventa 'virtuale' e parte con la sua programmazione che lotta contro l'emergenza Covid

La programmazione dei cinema dell'Ariston e la relazione tra le sale e il proprio pubblico sono al centro della proposta. Ogni cinema simulerà la visione di un film in sala, che infatti rispecchierà la capienza del cinema di riferimento, i posti saranno assegnati come al cinema.

Lo spettatore che acquisterà il biglietto, riceverà un codice corrispondente al suo posto assegnato nella sala virtuale, da quando accede al link per la prima volta, dal primo click ha 48 ore di tempo per vederlo.

#iorestoinsala è un progetto di cinema partecipato in cui il cinema non si trasferisce sulla rete ma la rete diventa il cinema: anzi, diventa la sala. L’Ariston di Sanremo partecipa a questo progetto per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accogliere di persona nelle nostre sale, con tutte le precauzioni dovute, gli amici cinefili.

Questa settimana parte il progetto #io resto in sala#

- alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film Cosa sarà..al prezzo di 7,90 euro

- alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film Il grande passo al prezzo di 5,90 euro

- alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film Mi chiamo Francesco Totti al prezzo di 4,90 euro

- alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film In un futuro aprile - Il giovane Pasolini al prezzo di 6,90 euro