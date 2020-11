Vallecrosia: lancia pietre contro un uomo tra le serre sulla Romana, fermato e denunciato dai Carabinieri

Un extracomunitario è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio dai Carabinieri di Vallecrosia. L’uomo è stato notato mentre, sulla via Romana, aveva rotto il vetro di una finestra, introducendosi all’interno e, quindi, in un terreno confinante.

E’ stato un agente della Municipale di Vallecrosia ad accorgersi del fatto e ad intervenire prontamente. Ha anche chiesto l’aiuto dei Carabinieri proprio mentre l’extracomunitario stava scagliando alcune pietre nei confronti del proprietario del terreno. L’agente ha scavalcato la rete e, da solo, si è messo all’inseguimento del malvivente, tra le serre.

L’extracomunitario è stato poi bloccato dai Carabinieri, che gli hanno scoperto un coltello in tasca. Per questo è stato denunciato. Il Comandante della Municipale vallecrosina ha ringraziato l'Arma dei Carabinieri: “Per il pronto intervento di supporto al collega evidenziando il comportamento tenuto dall'agente di Polizia Locale sempre al servizio della collettività anche quando magari ciò potrebbe non essere dovuto”.