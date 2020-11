Tre casi covid alla Pastonchi di Arma di Taggia: chiusa la scuola secondaria di primo grado

Tre positivi al Covid in altrettante sezioni, scatta la chiusura per la scuola secondaria di primo grado Pastonchi di Arma di Taggia. Il plesso dell'Istituto Comprensivo Arma, conta 13 classi per poco più di 200 alunni.

La notizia era nell'aria da tempo, i primi due casi erano già noti, la conferma sul terzo è arrivata stamani. "Si tratta di contagi esterni che hanno interessato tre classi, distanti tra loro in tre momenti diversi - precisa il dirigente scolastico dell'I.C. Arma, l'ing. Luca Ronco - L'ASL 1 Imperiese ci ha comunicato che da protocollo, al terzo caso, anche non in contemporanea o compresenza, scatta la chiusura. Nel nostro caso poniamo tutti in isolamento fiduciario per 14 giorni e da domani faremo scattare la Didattica a Distanza. Si applica lo stesso orario scolastico e con docenti collegati da Google Suite. Nelle lezioni è previsto uno stacco con una decina di minuti per garantire il riposo psicofisico degli alunni che saranno collegati per diverse ore".