Taggia: crollo sull'argine sinistro arrivano gli espropri per la viabilità, Terra di confine "Rischiamo di chiudere, chiediamo buonsenso" (foto e video)

"Chiediamo soltanto un'alternativa, altrimenti noi e altre due imprese, saremo costrette a chiudere".

E' il grido d'aiuto lanciato da Sabina Camarda dell'associazione Terra di Confine, mentre ha ancora in mano la notifica dell'esproprio, in programma il 10 novembre, alle 9.30. Il Comune di Taggia ha bisogno anche dei 297 mq circa di terreno dove è attiva questa associazione, per far passare la nuova strada che collegherà regione Bruxà con il resto dell'abitato, dopo il crollo dell'argine sinistro, avvenuto con l'alluvione del 2-3 ottobre.

"L'amministrazione ha deciso di fare una strada alternativa che passa anche sul nostro centro, togliendoci dei metri quadrati preziosi. Perdendo questo spazio gli enti preposti non riscontrano più l'idoneità per il nostro tipo di attività e quindi perderemo le autorizzazioni a tenere animali, anche in custodia momentanea. Un problema per noi che siamo custodi di animali posti sotto sequestro perché hanno subito maltrattamenti" - spiega Sabina Camarda.

Il Comune da un mese sta ragionando su come ripristinare la viabilità nella zona. Per poco meno di un anno, le case di regione Bruxà sono rimaste isolate dopo un primo crollo della strada sull'argine sinistro del torrente Argentina. Per far fronte a questo problema a giugno aveva preso il via il cantiere per la realizzazione di un primo tratto di viabilità alternativa con espropri in terreni privati. Lavori che erano prossimi a essere terminati ma il secondo crollo ha interrotto l'avanzamento dell'opera, mettendo il Comune in seria difficoltà.



Dall'alluvione del 2-3 ottobre, il Comune ha cercato una soluzione per ripristinare il sistema viario. L'intervento indicato dai tecnici prevede di collegare il primo lotto di intervento con una viabilità di nuova realizzazione attraverso le campagne, sfruttando un sentiero pedonale già usato, poco dopo il ponte romanico. Una soluzione che impone ulteriori espropri, compreso quello sul terreno dell'associazione di Terra di Confine. Secondo Sabina Camarda e le altre attività rimaste al momento isolate, rispetto al progetto del Comune c'è la possibilità di far passare la nuova strada di collegamento sfruttando un tracciato già presente e limitando i danni degli espropri



"Mi spiace che i miei vicini non abbiano una strada alternativa e che non si sia voluto mettere in sicurezza l'altra parte dell'argine dove c'è un'officina, a rischio, se dovesse verificarsi un'altra alluvione. - secondo Sabina Camarda le soluzioni possibili sono diverse - Si potrebbe passare dalla parte opposta rispetto a quella prevista dal Comune. Da sotto anziché da sopra dove la mia e le altre attività hanno un ingresso. La strada c'è già, si trova all'altezza giusta e non andrebbe fatta da zero. Noi non perderemmo metri quadrati e non dovremmo chiudere, così come le altre attività che si trovano da questa parte, verso il torrente, non sarebbero più isolate. In alternativa si poteva anche pensare di ripristinare il pezzo di argine franato, senza andare a espropriare nessuno. Bastava solo permettere di transitare sulla strada, escludendo la sosta. Come è stato fatto in tutti questi anni. Una possibilità che può essere autorizzata per legge in casi di particolare necessità, come questo". Dall'alluvione del 2-3 ottobre, il Comune ha cercato una soluzione per ripristinare il sistema viario. L'intervento indicato dai tecnici prevede di collegare, sfruttando un sentiero pedonale già usato, poco dopo il ponte romanico. Una soluzione che impone ulteriori espropri, compreso quello sul terreno dell'associazione di Terra di Confine.econdo Sabina Camarda le soluzioni possibili sono diverse -

"Abbiamo chiesto che non ci sia tolto questo terreno che è l'unica zona verde rimasta e dove è possibile fare addestramento e attività di recupero per gli animali, cani, cavalli e rapaci che ospitiamo. Non siamo stati ascoltati da chi dovrebbe tutelarci. Non voglio attaccare l'amministrazione. - aggiunge - Questo è un grido d'aiuto per salvare 'Terra di Confine'. Se questo esproprio si completerà, noi chiuderemo perchè non avremo più gli spazi necessari a garantirci l'idoneità. Io come taggiasca chiedo aiuto. Come associazione siamo sempre stati disponibili ad aiutare tutti e ora sono io a chiedere il vostro aiuto. Siamo un'attività che esiste da 10 anni e deve continuare".