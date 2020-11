Sanremo: questuante cerca lo scontro, lettore evita la lite "Tutti guardavano e nessuno che abbia chiamato le forze dell'ordine"

Un nostro lettore A. K. ci ha scritto per raccontare un episodio avvenuto alla sua famiglia nel centro di Sanremo.



“Vorrei raccontare quanto mi è successo ieri in centro a Sanremo perchè magari possa aiutare a riflettere visti i tempi che corrono. Era l’ora di pranzo, io e mia moglie abbiamo preso da scuola nostra figlia e volevamo pranzare velocemente in Via Matteotti. All’ingresso della via siamo stati avvicinanti da un giovane straniero che ci ha chiesto dei soldi. Ho rifiutato e siamo andati oltre. Dopo breve ci siamo seduti al tavolo di un bar vicino a via Feraldi e lì siamo stati raggiunti dallo stesso questuante. Dopo aver rifiutato una seconda e una terza volta di dargli dei soldi, abbiamo notato che questa persona non solo continuava a chiedere ma si stava avvicinando troppo alla mia famiglia".



"Di fronte alle mie rimostranze e vedendo che non se ne andava ho chiamato il 112 visto che nei paraggi, in quel momento non ho visto forze dell’ordine. Sono straniero ma parlo sufficientemente l’italiano da farmi capire così come parlo perfettamente inglese o francese ma dall’altra parte non è stato fatto intervenire nessuno. Di fronte alle mie richieste di allontanarsi il giovane che chiedeva l’elemosina ha cercato di colpirmi con un pugno che ho schivato. Ho temuto per la mia famiglia così me ne sono andato via non volevo certo dare vita a una lite mettendo a rischio sia me che mia moglie o la mia bambina. Il punto non è tanto il ragazzo che ha continuato a chiedermi soldi, invadendo lo spazio mio e dei miei famigliari ma in tutti questi lunghi, interminabili, minuti, mentre questa persona cercava di picchiarmi, si è creato un cerchio di persone intorno a noi che guardavano lo spettacolo e nessuno che abbia chiamato le forze dell’ordine o ci abbia aiutato".



"Questo dovrebbe far riflettere. Non bisogna mettere a rischio la propria vita ma sarebbe bastato non rimanere fermi ad assistere a quanto stava accadendo. Bisognerebbe tenerlo tutti a mente. Mi chiedo che cosa sarebbe accaduto se anziché un questuante fosse stato qualcosa di più grave, come abbiamo visto a Nizza o a Vienna. Vi sembra normale? Per fortuna dopo breve una pattuglia della polizia ci ha raggiunti in centro e hanno provveduto a cercare la persona che gli ho segnalato ma l’indifferenza vista con i miei occhi mi ha scosso".