Sanremo: casi di Covid al Comando della Municipale, la situazione sta migliorando e gli agenti stanno rientrando

Sta migliorando la situazione al Comando della Polizia Municipale di Sanremo dove, nei giorni scorsi, si erano registrati 9 agenti positivi al Covid-19, con non pochi problemi legati alla gestione dei turni.

Fortunatamente non si sono registrati altri casi e, anche i 9 positivi stanno pian piano rientrando al lavoro. Oltre a questi il Comando di via Giusti ha dovuto fare a meno di altri agenti per alcuni giorni, poiché messi in quarantena. E’ stato un periodo non facile, come accaduto anche a Ospedaletti, dove addirittura il Comune è stato costretto a chiudere totalmente il Comando per la positività di uno degli agenti e la messa in quarantena di tutti.

Ora la situazione sta tornando sotto controllo a Sanremo, anche se ovviamente la carenza di personale per la Polizia Municipale è sempre all’ordine del giorno. Da domani gli agenti del Comandante Frattarola, come anche le altre forze dell’ordine, saranno impegnati a far rispettare il Dpcm che, lo ricordiamo, entra in vigore dalla mezzanotte.