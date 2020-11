Rete di passeur aveva fatto passare il confine ad almeno 2.000 migranti: tre stranieri condannati a Nizza

Due afgani e un tunisino, appartenenti a una rete di ‘passeur’, sono stati condannati a 5 anni di reclusione dal tribunale di Nizza, nell’ambito dell’inchiesta ‘go fast’, che ha stabilito come l’organizzazione dei due consentiva il trasporto tra i 20 e i 100 migranti a notte.

Si tratta di passeur senza scrupoli, a cui l’organizzazione diceva chiaramente di non fermarsi mai, in nessuna circostanza e che, varcato il confine dall’Italia alla Francia, dovevano sbarcare i migranti sull’autostrada, prima delle barriere molto controllate alla La Turbie. Almas Sayed, Jamil Mangal, due afghani di 32 e 27 anni e Fathi Lassoied, tunisino di 32, vennero arrestati il ​​20 dicembre 2019 e sono stati giudicati colpevoli di aver favorito l'ingresso illegale di stranieri.

I passeur, dei veri professionisti del settore con complici a Milano e Ventimiglia, avrebbero trasportato, almeno 2000 migranti in cinque mesi, con furgoni dove viaggiavano stipati almeno 15 o 20 alla volta. Il Pm francese sta collaborando con gli inquirenti in Italia per un inchiesta di riciclaggio nei confronti della stessa banda.