Lavori in corso sul ponte della pista ciclabile tra Arma e Riva Ligure, Se.Com sostituirà la condotta fognaria

Sul ponte che attraversa la foce del torrente Argentina sono iniziati i lavori di sostituzione del tubo della condotta fognaria che dalla stazione di pompaggio di Arma di Taggia arriva fino al depuratore. Si tratta di un’opera attesa da tempo per risolvere problemi di microperdite che interessano questa condotta che passa esattamente sopra il corso d’acqua.



Un problema annoso, pare, acuito anche dalle forti piogge dell’alluvione del 2 -3 ottobre che hanno portato a un maggiore flusso sulla sottostazione armese, messa in difficoltà. Quindi Se.Com, la società che gestisce il servizio di collettamento e la depurazione dei reflui fognari, sta procedendo alla sostituzione di questo tubo collettore che percorre il ponte per tutta la sua lunghezza.



Entro una decina di giorni verrà messo un nuovo tubo e poi si dovrà procedere al collegamento sul versante di Riva Ligure. Un lavoro che non dovrebbe rendere necessaria la chiusura della pista ciclopedonale, limitando la chiusura a una sola corsia, per la durata del cantiere. I disagi maggiori potrebbero verificarsi al momento di collegare il nuovo tubo al sistema che gestisce i flussi, fognari e non, del comune di Taggia. Da Se.Com assicurano che l’operazione durerà lo stretto necessario proprio per limitare al minimo, i problemi per la comunità