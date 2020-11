Bajardo: recuperato grazie ai Vigili del Fuoco il cane che era finito ieri in un canalone (Foto)

E’ stato tratto in salvo nel primo pomeriggio, dopo aver trascorso l’intera notte in un canalone. Il cane nella foto era sfuggito al proprietario a Bajardo e non aveva fatto ritorno a casa.

Ieri sera lo stesso proprietario, aiutato da alcuni cacciatori che erano stati in zona nel corso della giornata, ha trovato il cane, che era però difficile da recuperare visto il luogo impervio dove era finito. L’amore per la gestionale ha portato l’uomo a tentare in tutti i modi di recuperarlo ma, con il buio è risultato praticamente impossibile. Stamattina, di buon’ora, è tornato sul posto e ha tentato di nuovo, senza fortuna.

Ha così deciso di chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco, che hanno inviato una squadra da Sanremo. I pompieri si sono calati e, con tutte le precauzioni del caso hanno imbracato il cane, riportandolo al suo proprietario, che (come si vede nella foto) lo ha subito rifocillato.