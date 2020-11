Ventimiglia: proseguono i lavori in corso Toscanini, probabile la sua riapertura entro dicembre (Foto)

Dovrebbe riaprire entro dicembre corso Toscanini, la vecchia statale Aurelia che è chiusa al traffico dal 15 gennaio scorso, quando una frana si è abbattuta dalla montagna sovrastante, a causa delle forti piogge.

In questi giorni, infatti, sono all’opera i rocciatori che stanno rimuovendo tutte le parti pericolanti, in attesa della palificazione di sostegno della parete. Un lavoro che sarà propedeutico alla sicurezza della strada di porta Canarda e che consentirà, probabilmente dopo 11 mesi dalla frana, di riaprire una importante arteria di collegamento tra piazza Costituente e l’Aurelia poco dopo la galleria.

Il lavoro, coordinato dal progetto redatto dall’Ing. Rolando, ammonta a circa 390mila euro di interventi e rientra in una serie di altri lavori che ammontano a un totale di circa un milione e 300mila euro, di cui 280mila per corso Montecarlo a Grimaldi (a carico di Anas) e la sistemazione della strada di Varase. In questo caso si tratta di interventi fermati per l’ultima alluvione e ora ripresi con una nuova progettazione ed il relativo consolidamento.