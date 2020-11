Sanremo: sospese le rimozioni per lavaggio strade sino a giovedì 3 dicembre

Il Corpo di Polizia Municipale informa che, considerato che il DPCM del 3 novembre 2020 prevede il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo (tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute), sono sospese le rimozioni per lavaggio strade da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre (compreso). La sospensione riguarda sia le rimozioni previste in orario serale/notturno che quelle della domenica mattina.