Bordighera: proprietari di seconde case in arrivo dalle ‘zone rosse’, Satta “La notte scorsa parecchio traffico in città, nel weekend controlli ai caselli”

Le regioni classificate come ‘rosse’ corrispondo a quelle zone d’Italia considerate più a rischio: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria. Il Dpcm parla chiaro e tutti i residenti non possono valicare i confini regionali. Tuttavia il decreto in vigore da domani lascia ancora qualche finestra aperta ai proprietari di seconde case.



Durante il lockdown di inizio anno le forze dell’ordine di Bordighera hanno dovuto fronteggiare l’ingresso ‘clandestino’ determinando controlli a tappeto in tutta la città. La minaccia potrebbe dunque riproporsi più avanti. Spiega come stanno agendo il Comandante della Municipale, Attilio Satta: “Stanotte c’è stato parecchio traffico in città. Coloro che sono appena arrivati, e potevano farlo, da un’altra regione e soprattutto quelli che giungono da quelle classificate come ‘rosse’, devono effettuare una quarantena fiduciaria, evitando dunque contatti con terzi così come previsto dal codice dell’Asl. Una volta superato il periodo previsto possono tranquillamente restare senza nessun divieto”.

“Sul confine - prosegue il Comandante - bisogna stabilire a chi spetta eseguire i controlli, se a noi affinché nessuno entri o alle forze dell’ordine dall’altra parte per permettergli di non uscire. Oltre a questo, nei prossimi giorni, noi faremo i dovuti controlli all’uscita autostradale, come durante il lockdown, in cui si accerta il luogo d’origine, eventualmente si procede con il verbale rimandando indietro il trasgressore. Deve essere un servizio coordinato a livello provinciale per consentire a nessuno di farla franca e magari di essere verbalizzato a Bordighera e poi uscire a Sanremo, o a Imperia, eludendo di fatto ogni verifica”.

Per quanto riguarda la ‘movida’ nella Città delle Palme, la questione pare non sussista in quanto la chiusura delle attività di ristorazione alle 18 ha definitivamente dissipato qualsiasi tipo di problematica in questo senso.