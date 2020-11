Biodea: la nuova frontiera di un'agricoltura sostenibile

“Dalla natura per la natura”.

Biodea ancora protagonista in un workshop e webinar per rinnovare e ribadire l’importanza di un’agricoltura sostenibile.

Arriva al terzo appuntamento di questo 2020 il cammino di Biodea per portare ad un platea più ampia possibile i concetti di un puntuale approfondimento scientifico e le evidenze delle prove sul campo rispetto all’impiego di Distillato di legno e Biochar.

Il prossimo convegno in calendario il 6 novembre 2020, ospitato come sempre dalla splendida Aula Magna dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, si intitola “L’impiego dei prodotti bio-based Distillato di legno e Biochar Biodea: esperienze ed effetti sull’induzione di resistenza nella pianta”.

I lavori, non accessibili in presenza nel rispetto del nuovo DPCM saranno trasmessi in live streaming su Arezzo TV e si apriranno alle 10:30 con i saluti istituzionali.

Dott. Giampaolo Meneghini - Agenzia Consul Press Roma

Onorevole Maria Spena - Vice Presidente Comm. Agricoltura della Camera del Deputati

Dott. Marco Bussone - Presidente Nazionale UNCEM

Tra i relatori

- la Prof. ssa Stefania Tegli, professore associato di patologia vegetale dell'Università di Firenze, responsabile del laboratorio di patologia vegetale molecolare del dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente. La sua attività di ricerca, l'ha vista impegnata di recente nel coordinamento di due progetti europei proprio su temi quali agricoltura sostenibile e strategie ecosostenibili per la difesa delle piante dalle malattie.

Il suo intervento verterà su "Azione del Distillato come promotore della crescita”.

A seguire l’intervento del

- Prof. Luigi De Ales, direttore scientifico Bea S.r.l., che ci parlerà di “Potenziamento del sistema di difesa delle piante.”

Ed infine il

- Dott. Agr. Alessandro Pozzi, presidente ICHAR, che interverrà su “Influenza del biochar sulla fertilità biologica dei suoli e sui patogeni tellurici”.



La giornata si concluderà i saluti della dott.sa Emanuela Fonti (Presidente Rete BioDea) e Francesco Barbagli (ideatore e promotore di tutta la Rete BioDea)

Per partecipare in webinar vai al link https://www.biodea.bio/partecipa-all-evento/