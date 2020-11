Sanremo: lockdown in Piemonte e Lombardia, una 'commessa stufa' "La situazione è ormai colma"

Una nostra lettrice, Giorgia, che si firma ‘Una commessa molto stufa’, ci ha scritto per commentare la nostra notizia sull’eventuale arrivo di vacanzieri delle seconde case:

“Io sono stanca. Non interessa a nessuno? E allora voglio urlare a gran voce che siamo stanchi tutti. Tutta la Liguria è stremata. Soprattutto la zona di Ponente. Non ne possiamo più. L'anno è stato orribile e l'ultima alluvione disastrosa. E rieccoci ora di nuovo a parlare di restrizioni e chiusure in una regione già distrutta Perché nascondere che non c'è lavoro? Nascondere che tante attività sono fallite e altrettante falliranno. Il momento delle favole è terminato. Ci è stata assegnata la zona gialla, incredibilmente. E tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché è inutile negare che altri lockdown, mirati o meno, significherebbero la morte di altre attività. E ora cosa dobbiamo leggere? Che non c'è bisogno di ‘fare la caccia agli untori’. Che ‘fino a questa sera alle 23.59 tutto è concesso’. Ma ci rendiamo conto di quello che diciamo o no? Ci rendiamo conto che non solo non c'è rispetto per le regole. Ma c'è menefreghismo totale nei confronti di una regione e dei suoi cittadini. Zero rispetto per chi, qui, ci abita tutto l'anno. Perché Sanremo non è solamente il mare in estate e il Festival in primavera! Una volta tanto bisognerebbe pensare prima di agire. Nessuno addita come untore nessuno. Ma se forse si fossero evitate fughe di notizie e il nuovo Dpcm fosse e entrato in vigore da oggi non saremmo di nuovo a rischio di un nuovo lockdown! Quando avrete costretto a chiudere anche l'ultima attività forse andrete voi a fare le vacanze nelle zone rosse perché qui non sarà rimasto nulla! Ah già... rimane il nostro amato mare. Visto con il binocolo dal momento che si sono fatti più assembramenti in una estate che in 5 anni ed era persino impossibile fare un bagno!”