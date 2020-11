Sanremo: ‘La Vetrina più Rosa’, ecco i nomi dei vincitori del Concorso LILT

Assegnate le targhe LILT agli allestimenti più d’impatto, originali e soprattutto creativi nell’ambito del programma di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.

"Quest’anno - spiegano dalla LILT - le attività commerciali sono state grandi protagoniste a fianco della Sezione LILT di Imperia-Sanremo nella Campagna ottobre mese rosa 'LILT for Women 2020' per ricordare alla cittadinanza l'importanza della diagnosi precoce dei tumori al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile.

Numerosi gli allestimenti in tutta la città rivierasca, i commercianti con fiocchetti e palloncini colorati hanno interpretato il tema del Concorso "La vetrina in Rosa" creando suggestivi 'quadri' pieni di fantasia ed estro, diventando così vivaci ambasciatori della Campagna LILT for Women 2020.

A ciascuno di loro, importante testimone del tessuto commerciale della città di Sanremo, il nostro grazie più sentito, per avere saputo rappresentare una tematica così difficile e intensa, con delicatezza, sobrietà e originalità.

Alla Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, che hanno fatto parte della Giuria, la nostra più profonda gratitudine per essere stati preziosi collaboratori, sempre al nostro fianco per tutta la durata del Concorso.

La Giuria ha scelto le seguenti vetrine:

- EURO DRINK Via Roma 105

- HELLEN MERATI INTERIOR Piazza Cesare Battisti

- IL SOGNO NEL CASSETTO Via XX Settembre 5

Oggi, 4 novembre, presso gli uffici della sede, sono state conferite le targhe LILT ai vincitori. La premiazione rappresenta la chiusura della Campagna di prevenzione del Mese Rosa e si sarebbe dovuta svolgere nella più suggestiva cornice di Villa Nobel, dove era stata aperta ufficialmente con la conferenza stampa del 30 settembre, ma questo, per le note restrizioni Covid, purtroppo non è stato possibile".