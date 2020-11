Dpcm, sabato protesta di cittadini in piazza Dante: "Sarà pacifica, ma non possiamo permetterci ancora chiusure"

C'è un'altra manifestazione, oltre al sit in di questa mattina (QUI), in programma a Imperia. Le due proteste non sono collegate, la seconda si dovrebbe tenere sabato alle 18.30 in piazza Dante e raggrupperà una serie di cittadini che si dicono stanchi della situazione, soprattutto in vista dell'ultimo Dpcm che dovrebbe classificare la Liguria come zona arancione, con quindi la chiusura di tutte le attività di ristorazione, oltre ad altre limitazioni valide anche a carattere nazionale, come il coprifuoco alle 22.



“La paura uccide. Ma se non provi avrai perso comunque. Sabato ore 18.30 piazza Dante. Per i nostri valori e i nostri diritti”, si legge su Facebook in una delle bacheche di cittadini che faranno parte dell'organizzazione.



Non è ancora chiaro in quanti saranno ad aderire, “Finora in tanti hanno detto che parteciperanno, vedremo quanti saremo”, racconta una delle organizzatrici, contattata da Imperia News.



“Sarà una manifestazione pacifica, – assicura una delle organizzatrici – se qualcuno farà disordini la abbandoneremo. Non possiamo però sopportare un'altra chiusura, personalmente sono in cassa integrazione da marzo”.