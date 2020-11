Coronavirus: scende il rapporto tamponi-positivi in Liguria (6,29), in Asl 1 crescono contagiati e ospedalizzati

Migliora rispetto a ieri il rapporto tra positivi e tamponi effettuati nella nostra regione (uno ogni 6,29) in virtù dei 6.619 test eseguiti che hanno confutato 1.052 contagiati dal Covid-19. Numeri in aumento per la nostra provincia.

In Asl 1 Imperiese, infatti, sono stati 98 i nuovi casi di cui 35 da contatti di caso confermato e 63 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono stati 45 di cui 11 da contatto di caso confermato, 32 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono stati 838, di cui 230 da contatto di caso confermato, 607 da attività di screening e uno da rientro viaggio. In Asl 4 (Levante) sono stati 11, di cui 3 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. In Asl 5 (Spezia) sono 60 di cui 32 da contatto di caso confermato e 28 da attività di screening.

I morti segnalati, in un lasso di tempo compreso tra il 25 ottobre e il 1° novembre sono 20, di cui due all’ospedale di Sanremo (un uomo di 79 e una donna di 89 anni). Gli altri: 3 in provincia di Savona, uno a Sestri Levante, uno a Lavagna e gli altri a Genova.

Totale tamponi effettuati: 457.185 (+6.619)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 30.995 (+1.052)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.514 (+189)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 27.481 (+863)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.635 (+378)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.118 (+47)

Savona 1.320 (-32)

Genova 9.521 (+327)

La Spezia 1.758 (+15)

Residenti fuori regione o estero 295 (+69)

Altro o in fase di verifica 623 (+23)

Totale 14.635 (+378)

Ospedalizzati: 1.211 (+21) | 64 (+7) in terapia intensiva

Asl 1 - 93 (+7) | 6 (+3) in terapia intensiva

Asl 2 - 132 (+15) | 6 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 324 (+5) | 14 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 154 (+3) | 10 (+2) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (+2) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 24 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 208 (-11) | 9 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 109 (+3) | 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 9 (-1) | 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.618 (+514)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 14.550 (+654)

Deceduti: 1.810 (+20).