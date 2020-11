Taggia: nel weekend la 74aedizione della '2 Valli', i risultati della gara organizzata dal Motoclub Sanremo

Anche quest'anno, dopo mille vicissitudini non poteva mancare l'appuntamento con la ‘2 Valli’, organizzata dal Motoclub Sanremo e arrivata alla sua 74a edizione consecutiva.

La Liguria torna protagonista dell'enduro ospitando la 7a e 8a prova del Campionato Italiano Assoluto. La manifestazione, dopo innumerevoli modifiche al calendario dovute all'emergenza Covid-19, si è tenuta nell’ultimo fine settimana ed è riuscita a coinvolgere e far gareggiare 148 piloti iscritti all'evento.

“Non si poteva rinunciare a questa ‘due giorni’ – sottolineano gli organizzatori - accuratamente organizzata con tutti i criteri, nel pieno rispetto delle normative, che purtroppo ha visto sì tanti piloti, ma nessuno spettatore che potesse incitarli durante tutto il percorso di gara. Secondo il DPCM del Governo infatti, gli accessi al paddock e alle prove speciali sono stati limitati ai soli piloti, accompagnatori e addetti ai lavori, provvisti di braccialetto di riconoscimento”.

La gara ha visto i partecipanti cimentarsi in tre prove speciali. Per ogni giro effettuato si sono svolte: l'Airoh Cross Test in località piani a Riva Ligure, l'Extreme Test X-Cup Motocross Marketing-Galfer, in regione Castelletti, ricavata su un percorso totalmente inedito, l'Enduro Test, al Campo Cross Beuzi, integrato con lunghe varianti ricavate nelle zone limitrofe alla pista.

La prima giornata di gara ha visto vincitori assoluti della giornata:

1° Brad Freeman su Beta

2° Steve Holcombe su Beta

3° Thomas Oldrati su Honda

4° Andrea Verona su Tm

5° Josep Garcia su Ktm

I vincitori delle rispettive Classi

125: Montanari – Mancuso - Bernini

250 2 Tempi: Soreca – Philippaerts – Micheluz

300: Guarneri – Martini – Moroni - 9° Simone Martini del Motoclub Sanremo

250 4 Tempi: Oldrati – Verona – Musso

450: Cavallo – Monini – Battig

Junior: Marcoritto – Pavoni – Zilli 9° Pavone Luca del Motoclub Sanremo - 13° Martini Andrea del Motoclub Sanremo

Stranieri: Freeman - Holcombe – Garcia Youth Spanu – Fabris – Cristini

Per la Coppa Italia

Cadetti: Pitzoi – Magri – Rondini

Junior: Manarin – Cervetto – Patelli 7° Corte Tommaso MC Sanremo 8° Daldi Luca MC Sanremo

Lady: Bianchi – Melighetti

Major: Fiaccadori – Volpi – Bordoli

Senior: Manenti – Luison - Mujanovic

1° Titolo Italiano assegnato a Matteo Cavallo Classe 450 4Tempi già nella giornata di sabato.

Nella giornata conclusiva del 1° novembre invece i vincitori assoluti della giornata sono stati:

1° Brad Freeman su Beta

2° Thomas Oldrati su Honda

3° Josep Garcia su Ktm

4° Andrea Verona su Tm

5° Mccanney Daniel su Honda

I vincitori delle rispettive classi

125: Montanari – Mancuso - Bernini

250 2 Tempi: Soreca – Philippaerts – Micheluz

300. Guarneri – Moroni - Martini G.L. – 10° Martini Simone del Motoclub Sanremo

250 4 Tempi: Oldrati – Verona – Musso

450: Monni – Nicoletti - Battig Junior Pavoni - Marcoritto – Zilli 9° Pavone Luca del Motoclub Sanremo - 10° Martini Andrea del Motoclub Sanremo

Stranieri: Freeman – Garcia – Mccanney - Youth Spanu – Grigis – Cristino

Per la Coppa Italia

Cadetti: Pitzoi – Magri – Rondini

Junior: Manarin – Cervetto – Patelli 7° Daldi Luca MC Sanremo – 8° Corte Tommaso MC Sanremo

Lady: Bianchi – Melighetti

Major: Fiaccadori – Volpi – Bordoli

Senior: Manenti – Questi - Mujanovic

Per le classifiche complete: www.italianoenduro.com.

“A conclusione di questa due giorni – terminano gli organizzatori - i ringraziano tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato alla sicurezza della manifestazione, l'Amministrazione Comunale, la Croce Rossa che ha prestato assistenza, tutti i piloti e i loro team, gli organizzatori e gli assistenti di gara, gli sponsor e tutti quelli che hanno partecipato”.