Motociclismo: la ventimigliese Matilde Stilo vince il campionato ‘Lady Nord Italia’ (Piemonte, Lombardia e Liguria)

L’atleta ventimigliese Matilde Stilo conclude la stagione 2020 nel meglio dei modi, in una stagione impegnativa che l’ha vista protagonista su più fronti.

Vince il campionato ‘Lady Nord Italia’ (Piemonte, Lombardia e Liguria), settima assoluta e terza nella categoria under 17 al campionato italiano motocross femminile, e infine la partecipazione per fare esperienza e crescere nel campionato del mondo femminile motocross, partecipando a 4 prove su 5.

Il team che l’ha supportata in questa stagione è stato ‘Made of di Alessandria’, insieme al Motoclub di Gorla Minore (Varese), nonché gli sponsor come Omecc spa, 958 Santero, Innteck srl, Ghigo moto e fortunatamente anche qualche attività locale come Parafarmacia Pallanca, Lauro serramenti, Cellular Mode e Rondelli moto, tutti di Ventimiglia.