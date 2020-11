Proprietà e benefici della zucca. Scopriamo di più sull’ortaggio dalle qualità antiossidanti

Povera di calorie, ma naturalmente ricca di fibre, la zucca è un ortaggio dalle qualità antiossidanti. Protagonista di tante ricette, dalle paste fresche ai risotti, dai contorni ai biscotti, colora di arancio le tavole d’autunno regalando tanti benefici alla nostra salute. Che sia davvero gustosa si sa, ma quali sono le molteplici proprietà di questo ortaggio? Scopriamolo insieme a Fab SMS!

Antiossidante: la zucca è un vero toccasana per il nostro organismo, tra le diverse sostanze nutrienti che contiene vi sono la Vitamina A, B e C e il betacarotene, potente antiossidante. Il consumo di zucca aiuta a contrastare l’insorgenza dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare. Il contenuto di Omega 3, inoltre, la rende alleata nella riduzione del colesterolo, diminuendo il rischio di formazione di placche aterosclerotiche che facilitano l’insorgenza di ictus e infarti.

Allevia lo stress e allontana l’insonnia: la zucca, ricca di magnesio, svolge un’azione rilassante a livello muscolare, contribuendo ad allievare l’ansia e lo stress. Inoltre, contenendo triptofano, favorisce la produzione di serotonina, utile contro l’insonnia e la depressione; per questo è anche raccomandata alle donne in menopausa o in caso di squilibri ormonali.

Amica della linea: l’elevata quantità di acqua e fibre contenute nella zucca aiuta a sentirsi sazi più velocemente: un ottimo trucco per evitare di mangiare troppo e mantenere la linea. Inoltre, ha un ridotto quantitativo di glucidi e di grassi che rendono questo ortaggio perfetto anche per le persone diabetiche o che seguono un regime ipocalorico.

Contrasta la ritenzione idrica: la zucca è un valido aiuto contro la ritenzione idrica grazie al suo altissimo quantitativo di acqua. Oltre a favorire la diuresi, aiuta l'organismo a liberarsi dalle tossine e a sgonfiarsi. Allo stesso tempo, migliora la salute delle vie urinarie e il transito intestinale.

