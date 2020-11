Coronavirus, Presidente Mattarella a colloquio con vertici conferenza regioni. Toti: “Assicurata la più ampia collaborazione istituzionale per affrontare emergenza”

“Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver incontrato in videoconferenza il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e me, in qualità di vicepresidente, per ascoltare il parere delle Regioni sul difficile momento del Paese”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, al termine del colloquio con il Quirinale.

“A questo proposito – spiega Toti – abbiamo garantito la più ampia collaborazione istituzionale, a tutti i livelli, per affrontare nel modo più pronto ed efficace la situazione di fronte alla quale ci troviamo. Per questo abbiamo assicurato al Presidente tutto l’impegno e la coesione necessaria in questo momento particolarmente complesso”.